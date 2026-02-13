Родовище бурштину на Рівненщині виставили на продаж

Державна служба геології та надр оголосила аукціон на платформі Прозорро. Продажі з продажу 20-річного спецдозволу на користування надрами з метою видобування бурштину в Рівненській області. Аукціон відбудеться 17 лютого, свідчать дані системи.

Зокрема, йдеться про ділянку Садова 113, що розташована біля села Ждань Вараського району Рівненської області. Аукціон буде другим повторним, зі зниженою на 50% ціною: близько 23,7 млн грн замість 47,4 млн грн під час перших тигрів у грудні.

Продаж спецдозволу на Садову 113 ініціювала компанія ТОВ «Амбер» ЛР Андрія Хомишина.

Як писав ZAXID.NET, у Рівному 11 компаній-надрокористувачів створили асоціацію «Видобувників бурштину України». Обʼєднання має на меті захист інтересів бізнесу, вплив на законодавство та розвиток бурштинової галузі. Засновниками асоціації стали 11 компаній. Станом на листопад 2025 року ці компанії контролювали 33 бурштинові ділянки надр, а це близько чверті всіх ліцензованих родовищ бурштину в країні.

Також асоціація планує ініціювати зміни до законодавства, зокрема щодо застарілих методик оцінки запасів бурштину, які були розроблені ще у 1970 – 1980 роках.