Київська компанія за 3,4 млн грн придбала дозвіл на видобування бурштину на Рівненщині
Переможець аукціону зможе користуватися надрами протягом пʼяти років
Держгеокадастр виставив на продаж спецдозвіл на користування надрами поблизу села Нивецьк Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 5 листопада, право наступні пʼять років видобувати бурштин на вказаній ділянці отримало ТОВ «Річ Хол».
Аукціон з продажу спецдозволу на користування бурштиноносним надром у Сарненському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у середу, 5 листопада. Стартова ціна лота становила 3,3 млн грн. В описі об’єкта зазначили, що переможець зможе проводити геологічне вивчення ділянки з подальшим видобуванням корисних копалин протягом п’яти років.
Участь у торгах взяли двоє учасників – ТОВ «Перша Поліська старательська артіль» та «Річ Хол». Переможною стала ставка останнього підприємства, яке запропонувало за ділянку 3,4 млн грн.
Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Річ Хол» зареєстроване 2024 року у місті Київ. Спеціалізується на добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництві мінеральних добрив. Власником бізнесу є Тимур Шевченко.