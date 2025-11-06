Держгеокадастр виставив на продаж спецдозвіл на користування надрами поблизу села Нивецьк Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 5 листопада, право наступні пʼять років видобувати бурштин на вказаній ділянці отримало ТОВ «Річ Хол».

Аукціон з продажу спецдозволу на користування бурштиноносним надром у Сарненському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у середу, 5 листопада. Стартова ціна лота становила 3,3 млн грн. В описі об’єкта зазначили, що переможець зможе проводити геологічне вивчення ділянки з подальшим видобуванням корисних копалин протягом п’яти років.

Участь у торгах взяли двоє учасників – ТОВ «Перша Поліська старательська артіль» та «Річ Хол». Переможною стала ставка останнього підприємства, яке запропонувало за ділянку 3,4 млн грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Річ Хол» зареєстроване 2024 року у місті Київ. Спеціалізується на добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництві мінеральних добрив. Власником бізнесу є Тимур Шевченко.