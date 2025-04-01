Держгеокадастр виставив на продаж спецдозвіл на користування надрами поблизу села Кам’яне-Случанське Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 1 квітня, право наступні пʼять років видобувати бурштин на вказаній ділянці отримало ТОВ «Гранітний карʼєр Полісся».

Аукціон з продажу спецдозволу на користування бурштиноносним надром у Сарненському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у вівторок, 1 квітня. Стартова ціна лоту становила 943 тис. грн. В описі обʼєкту вказали, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин протягом пʼяти років.

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Участь у торгах взяли двоє учасників. Переможною стала ставка товариства з обмеженою відповідальністю «Гранітний карʼєр Полісся», яке запропонувало за ділянку 1 млн грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Гранітний карʼєр Полісся» зареєстроване з 2020 року в селі Федорівка Сарненського району. Спеціалізується у дослідженнях та експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук, а також у добуванні бурштину та корисних копалин. Власником бізнесу є Олександр Бай.