Столична компанія за 38,5 млн грн придбала дозвіл на видобування бурштину на Рівненщині
Вартість лоту під час аукціону зросла утричі
Державна служба геології та надр України виставила на продаж спеціальний дозвіл на користування чотирма надрами у Вараському районі. За результатами аукціону, проведеного 17 грудня, право наступні пʼять років видобувати бурштин отримало ТОВ «Голден Вел», яке запропонувало 38,5 млн грн.
Аукціон з продажу спецдозволу на користування ділянками бурштиноносних надр у Вараському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro у вівторок, 17 грудня. Початкова ціна за ділянки «Рівненська 757» та «Рівненська 759» становила у середньому по 4,5 млн грн, а за «Дібрівська 7» та «Дібрівська 9» – по 1 млн грн. Участь у торгах брали від двох до пʼяти учасників. У кожному з раундів перемогло ТОВ «Голден Вел», яке заплатить 38,5 млн грн.
Протягом пʼяти років компанія зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин.
Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Голден Вел» працює з 8 серпня 2024 року у Києві. Основним видом діяльності є видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Крім цього, компанія займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур, прісноводним рибальством тощо. Керівником та власником бізнесу є Сергій Антонов.