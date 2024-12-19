Державна служба геології та надр України виставила на продаж спеціальний дозвіл на користування чотирма надрами у Вараському районі. За результатами аукціону, проведеного 17 грудня, право наступні пʼять років видобувати бурштин отримало ТОВ «Голден Вел», яке запропонувало 38,5 млн грн.

Аукціон з продажу спецдозволу на користування ділянками бурштиноносних надр у Вараському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro у вівторок, 17 грудня. Початкова ціна за ділянки «Рівненська 757» та «Рівненська 759» становила у середньому по 4,5 млн грн, а за «Дібрівська 7» та «Дібрівська 9» – по 1 млн грн. Участь у торгах брали від двох до пʼяти учасників. У кожному з раундів перемогло ТОВ «Голден Вел», яке заплатить 38,5 млн грн.

Протягом пʼяти років компанія зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Голден Вел» працює з 8 серпня 2024 року у Києві. Основним видом діяльності є видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Крім цього, компанія займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур, прісноводним рибальством тощо. Керівником та власником бізнесу є Сергій Антонов.