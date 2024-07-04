Бурштин видобуватимуть на 44,6 га землі у селі Поляна

Держгеокадастр у четвер, 4 липня, провів онлайн-аукціон з продажу спеціального п'ятирічного дозволу на геологічне вивчення та видобування бурштину на ділянці площею 44,6 га у Поляна у Рівненської області. Переможцем торгів стало київське ТОВ «Стронг-Брук», яке запропонувало 35 млн грн. Сайт Nadra.ua розповідає, що за лот змагалися сім учасників.

Початкова ціна спецдозволу на ділянку Поляна становила майже 4,7 млн грн. Аукціон розпочало рівненське ТОВ «Ком Ресурс» Івана Дебелого. У першому раунді ТОВ «Стронг-Брук» запропонувало 35 млн грн й цю ставку не перевершили до кінця аукціону. Інші шестеро учасників змагалися за друге місце, якому належатиме право на викуп ділянки, якщо переможець відмовиться купувати лот. Якщо ж ТОВ «Стронг-Брук» відмовиться від лота, то втратить 1 млн грн гарантійного внеску й спецдозвіл за 30 млн грн зможе викупити рівненське ТОВ «Веларус».

Розташування 44,6 га землі, де видобувають бурштин, у селі Поляна у Рівненської області

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Стронг-Брук» працює з 2017 року. Основним видом діяльності є надання в оренду вантажних автомобілів. Крім цього, компанія виготовляє з глини будматеріали, займається торгівлею та будівництвом. ТОВ «Стронг-Брук» має ліцензії на зберігання пального. Керівником та власником бізнесу є Олексій Байденко. Він володіє компанії з лютого 2024 року. Дружина Олексія Байденка Марина працює оперуповноваженою сектору відділу кримінальної поліції Солом'янського управління поліції Києва.

До лютого 2024 року власником і засновником був Сергій Горбунов з Дубна на Рівненщині. Частка бізнесу у 2017 році також належала колишній дружині виконувача обов'язків мера Рівного Віктора Шакирзяна Олені.

На YouControl також йдеться, що за 2023 рік ТОВ «Стронг-Брук» отримало 8,4 млн грн прибутку, а за 2022 рік – майже 27 млн грн.