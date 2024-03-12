Державі повернули понад 260 кг бурштину, який незаконно видобули на Рівненщині

Державне бюро розслідувань повернуло державі понад 260 кг незаконно викопаного на Рівненщині бурштину. Четверо фігурантів справи, серед яких – працівник ДСНС, отримали іспитові строки за видобування та збут мінералу. Про це 12 березня повідомили в ДБР.

Так, за інформацією правоохоронців, злочинну групу викрили влітку 2023 року. Начальник караулу пожежно-рятувальної частини у Дубровиці та місцевий житель скупляли бурштин по області великими партіями, тоді привозили в село Осова, відсортовували його і перепродували. Під час розслідування з’ясувалося, що до своєї діяльності вони залучили ще двох осіб. Чоловіків викрили під час спроби продати понад 200 кг бурштину за 12,7 тис. доларів.

«Ділки торгували камінням великими партіями, а за 1 кілограм просили близько 70 доларів. Під час обшуків у них було знайдено ще 62 кг нелегально здобутого бурштину. ДБР завершило розслідування і на початку 2024 року справу передали до суду», – йдеться у повідомленні.

Дубровицький районний суд визнав чотирьох обвинувачених винними у незаконному придбанні та збуті бурштину, вчинених повторно, у значних розмірах, організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України). Також працівника ДСНС із одним спільником визнали винними у незаконному зберіганні та придбанні зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд повернув державі бурштин та інше майно, вилучене в ході слідства. Рятувальнику зі спільником призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке змінили на іспитовий термін, а двом іншим учасникам групи – чотири роки ув’язнення з іспитовим терміном на рік.