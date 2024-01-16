Під час обшуків у чотирьох підозрюваних виявили велику кількість бурштину

Суд на Рівненщині виніс вирок чотирьом чоловікам, які організували в області масштабну торгівлю бурштином. Один зі спільників – працівник ДСНС. Усі четверо відбулися умовними термінами, а також суд постановив забрати у них знайдений бурштин і боєприпаси.

Як йдеться у вироку Дубровицького райсуду, схему організував уродженець села Осова на Рівненщині. Він залучив двох односельчан, а також знайомого, який працював начальником караулу пожежно-рятувальної частини у Дубровиці. Спільники скупляли бурштин по області великими партіями, тоді привозили в село Осова, відсортовували його і перепродували.

«У період з 20 липня 2023 року до 9 серпня 2023 року досудовим слідством задокументовано факти придбання, зберігання, перевезення та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, загальною масою 256 кг, ринкова вартість якого становить 197 255 грн», – йдеться у матеріалах справи. Зауважимо, що торгівців затримали 9 серпня.

Під час обшуків у підозрюваних виявили незареєстровану зброю та боєприпаси. Відтак їм інкримінували не лише торгівлю бурштином, а й незаконне поводження зі зброєю. Під час розслідування обвинувачені уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. На засіданні 12 січня суддя Ірина Оборонова ці угоди затвердила.

Відтак четверо спільників отримали по року іспитового терміну, а також кожен з них повинен заплатити 6,5 тис. грн за експертизи. Окрім цього, суд постановив конфіскувати сумарно 350 кг бурштину. Знайдені у підсудних боєприпаси постановили передати на потреби ЗСУ.