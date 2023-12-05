Всього у пакеті було понад 2 кг необробленого бурштину

На Рівненщині поліцейські випадково виявили пакет з бурштином у автомобілі водія, якого зупинили через підозрілі маневри під час руху. 28-річний чоловік відмовився пояснити, звідки взяв каміння. Бурштин вилучили на експертизу, а щодо випадку відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, автомобіль зупинили у понеділок, 4 грудня. До поліцейських надійшло повідомлення про водія мікроавтобуса, який підозріло маневрує проїзною частиною.

Працівники сектору реагування патрульної поліції між селом Краснопілля та селищем Володимирець зупинили автомобіль Volkswagen Transporter.

«Під час візуального огляду поліцейські виявили під водійським сидінням пакет, в якому містилося каміння бурштину-сирцю. 28-річний кермувальник, житель Володимирця, від будь-яких пояснень відмовився», – йдеться у повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 204-1 ККУ (незаконне перевезення бурштину). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Бурштин відправили на експертизу, а автомобіль доправили на штрафмайданчик.