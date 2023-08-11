Вдома у підозрюваних виявили 62 кг каміння різних фракцій

На Рівненщині затримали співробітника ДСНС, який разом зі спільником незаконно продавав бурштин великими партіями. Затримали їх під час спроби продати 200 кг каменів.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, схему організував співробітник ДСНС Рівненщини разом з мешканем Сарненського району. Чоловіки займалися скупкою та перепродажем бурштину, і працювали лише з гуртовими покупцями, яким збували товар великими партіями.

«Ділків затримали "на гарячому", коли вони намагалися продати покупцеві 200 кг бурштину. Перший епізод збуту правоохоронці задокументували раніше. У ході обшуків у підозрюваних провадження виявили та вилучили ще майже 62 кг напівдорогоцінного каміння різних фракцій. Його скеровано для проведення гемологічної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Наразі двом мешканцям Сарненщини повідомили про підозри у незаконному придбанні та збуті бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи.

Додамо, що підозрюваним загрожує від чотирьох до семи років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї схеми.