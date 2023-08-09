У сховку в мікроавтобусі виявили дев'ять мішків з бурштином різної фракції

На межі Рівненщини та Львівщини патрульні зупинили мікроавтобус, в якому перевозили 85 кг бурштину. Жодних документів на каміння водій надати не зміг. Наразі весь бурштин вилучили та відправили на експертизу, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 5 серпня за отриманою оперативною інформацією патрульні на стаціонарному посту в селі Опарипси зупинили Mercedes-Benz Sprinter на іноземній реєстрації.

«У салоні буса поліцейські візуально виявили відокремлене відділення, де знаходилися мішки з імовірно бурштином-сирцем. 35-річний водій, житель Дубровиці, відмовився надавати дозвіл на огляд транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль вилучили і доправили на територію відділення поліції.

Відповідно до ухвали суду правоохоронці у вівторок, 8 серпня, провели обшук в мікроавтобусі, під час якого виявили дев'ять мішків із камінням бурштину-сирцю різної фракції загальною вагою 85 кілограмів. Вилучене каміння направлять на гемологічну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне зберігання бурштину). Санкція статті передбачає мінінум 51 тис. грн штрафу.