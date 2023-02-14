Поліція провела рейди у Сарненському та Вараському районах

На Рівненщині під час рейду поліція виявила двох бурштинокопачів. Одного з них затримали неподалік села Кухітська Воля – біля цього населеного пункту старателі часто нелегально копають бурштин. З місця вилучили два трактори та декілька мотопомп. Ще одного імовірного копача виявили біля села Мочулище. Чоловік пояснив, що до видобутку бурштину не має жодного стосунку, а насправді він лише заготовляє дрова.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, під час рейду факт нелегального видобутку бурштину виявили біля села Мочулище Сарненського району. З місця поліцейські вилучили мотопомпу кустарного виробництва та обладнання для видобутку бурштину, а також автомобіль «УАЗ».

На місці також перебував 31-річний місцевий мешканець, однак він заперечив свою причетність до нелегального видобутку бурштину. Натомість пояснив, що начебто саме в цьому місці він збирав дрова.

Крім того, під час цього ж рейду імовірного бурштинокопача виявили біля села Кухітська Воля у Вараському районі. «В одному з урочищ поліцейські виявили два трактори без державних номерних знаків, причеп та знаряддя для незаконного видобутку бурштину-сирцю: три мотопомпи кустарного виготовлення, пожежні рукави, металеві тички. На місці події правоохоронці викрили 44-річного місцевого мешканця», – йдеться у повідомленні.

Щодо обох інцидентів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування бурштину), санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що неподалік села Кухітська Воля поліція неодноразово затримувала бурштинокопачів. У 2018 році під час масштабного рейду близько 200 старателів перешкоджали правоохоронцям і навіть перекинули їхню машину. А у листопаді минулого року Зарічненський райсуд оштрафував на 51 тис. грн бурштинокопача, якого також затримали біля цього ж села.