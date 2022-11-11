Райсуд на Рівненщині призначив 51 тис. грн штрафу 24-річному бурштинокопачу з села Іванчиці. Чоловіка затримали на місці видобутку каміння в вересні цього року. Суд не лише призначив йому штраф, а й постановив конфіскувати все приладдя, необхідне для видобутку бурштину.

Про вирок стало відомо у п'ятницю, 11 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Зазначимо, що чоловіка затримали 15 вересня цього року поблизу села Кухітська Воля Зарічненської громади.

«Чоловік, перебуваючи на раніше пошкоджених незаконним видобуванням бурштину землях сільськогосподарського призначення ... за допомогою мотопомпи кустарного виготовлення та іншого заздалегідь підготовленого обладнання, методом гідророзмиву здійснив пошкодження верхнього шару ґрунту з метою незаконного отримання в такий спосіб "сонячного каміння"», – йдеться у повідомленні.

Зарічненський райсуд визнав 24-річного чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування бурштину) і призначив йому мінімальний штраф – 51 тис. грн. Також у порушника конфіскують всі інструменти, за допомогою яких він добував бурштин.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що неподалік села Кухітська Воля поліція неодноразово затримувала бурштинокопачів. У липні 2020 року тут затримали 23 чоловіків, які незаконно копали бурштин. Втім, не завжди затримання проходили спокійно: до прикладу, у жовтні 2018 року близько 200 старателів перешкоджали правоохоронцям і навіть перекинули їхню машину.