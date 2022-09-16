У автомобілі чоловіка поліцейські знайшли мішки з 33 кг бурштину

Рівненський суд призначив чотири роки ув'язнення екс-голові сільради Віктору Олексієвцю, в якого поліція знайшла 33 кг бурштину. Викрили чоловіка ще в 2020 році, коли в його автомобілі патрульні виявили мішки з бурштином. В кого він придбав каміння, слідство так і не встановило. На момент затримання він обіймав посаду голови Залузької сільради колишнього Дубровицького району.

Про вирок Рівненського райсуду стало відомо у п'ятницю, 16 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, чоловік придбав у «невстановлених досудовим розслідуванням осіб» 33 кг бурштину, вартість якого, згідно з висновками гемологічної експертизи, складає 640 тис. грн.

У січні 2020 року автомобіль чоловіка зупинили патрульні поліцейські неподалік села Великий Житин Рівненського району.

«Не маючи при цьому документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним «сонячного каміння», він незаконно його зберігав та перевозив власним автомобілем до моменту виявлення працівниками поліції», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним Віктора Олексієвця у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину та призначив чотири роки тюрми з конфіскацією майна. Також у власність держави заберуть автомобіль і вилучений бурштин. Обвинуваченого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.