Суд призначив 51 тис. грн копачу бурштину з Рівненщини
В чоловіка також конфіскують мотопомпу, за допомогою якої він розмивав ґрунт
Райсуд на Рівненщині призначив 51 тис. грн штрафу копачу бурштину. Чоловіка помітили поліцейські, які їхали повз урочище, де він копав дорогоцінний камінь. Згодом порушник уклав угоду про винуватість з прокурором, у якій визнав провину та не заперечував проти покарання.
Як йдеться у вироку Зарічненського райсуду від 30 червня, чоловіка затримали на копанні бурштину неподалік села Ждань Вараського району 7 червня цього року. Перебуваючи в урочищі «Рваний міст», обвинувачений за допомогою мотопомпи розмивав ґрунт для того, аби в подальшому шукати там бурштин.
Чоловіка помітили працівники поліції, які в цей момент їхали повз урочище. У порушника вилучили мотопомпу, а щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування бурштину).
Вже 15 червня чоловік уклав з прокурором угоду про винуватість. Суддя Руслана Снітчук цю угоду затвердила та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Зазначимо, що це мінімальне покарання, яке передбачає санкція статті. Мотопомпу в чоловіка конфіскують.