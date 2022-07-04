Райсуд на Рівненщині призначив 51 тис. грн штрафу копачу бурштину. Чоловіка помітили поліцейські, які їхали повз урочище, де він копав дорогоцінний камінь. Згодом порушник уклав угоду про винуватість з прокурором, у якій визнав провину та не заперечував проти покарання.

Як йдеться у вироку Зарічненського райсуду від 30 червня, чоловіка затримали на копанні бурштину неподалік села Ждань Вараського району 7 червня цього року. Перебуваючи в урочищі «Рваний міст», обвинувачений за допомогою мотопомпи розмивав ґрунт для того, аби в подальшому шукати там бурштин.

Чоловіка помітили працівники поліції, які в цей момент їхали повз урочище. У порушника вилучили мотопомпу, а щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування бурштину).

Вже 15 червня чоловік уклав з прокурором угоду про винуватість. Суддя Руслана Снітчук цю угоду затвердила та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Зазначимо, що це мінімальне покарання, яке передбачає санкція статті. Мотопомпу в чоловіка конфіскують.