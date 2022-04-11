На вилучений бурштин накладений арешт, його відправлять на експертизу

На блокпості у місті Сарни на Рівненщині поліцейські знайшли в мікроавтобусі два пакети з бурштином. Загалом вилучили близько 18 кг бурштину-сирцю. Звідки 28-річний водій взяв коштовний камінь, наразі з'ясовують слідчі. За незаконне зберігання бурштину йому загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, автомобіль з бурштином виявили у неділю, 10 квітня, близько 19:00 на блокпості у місті Сарни. Під час перевірки документів у 28-річного водія та проведення поверхневої перевірки автомобіля Opel Vivaro поліцейські виявили два великі пакети з бурштином. Їх водій перевозив у салоні під сидіннями.

«Для документування злочину на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила приблизно 18 кілограмів «сонячного» каміння. У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вилучений бурштин, який буде скерований на дослідження», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне зберігання бурштину). Санкція статті передбачає як мінімум від 51 тис. грн до 170 тис. грн штрафу.