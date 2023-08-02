У одному з приміщень правоохоронці виявили 51,9 кг бурштину-сирцю різних фракцій

У мешканця селища Володимирець на Рівненщині поліція виявила понад 50 кг бурштину. Чоловік не мав документів на каміння і відмовився будь-що пояснювати правоохоронцям. За незаконне зберігання бурштину йому загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, у травні цього року правоохоронці затримали 39-річного мешканця Володимирця безпосередньо під час видобування бурштину.

У вівторок, 1 серпня, вдома та у господарстві чоловіка правоохоронці провели обшук. «Правоохоронці виявили в одному з приміщень новобудови каміння бурштину-сирцю різної фракції загальною вагою 51,9 кілограмів. Будь-яких документів про законність його походження власник обійстя не надав і будь-що пояснювати відмовився», – повідомляє деталі прес-служба поліції Рівненщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне зберігання бурштину). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.

️Вилучене каміння бурштину відправили для проведення гемологічної експертизи, за результатами якої 39-річному чоловікові повідомлять про підозру.