З приміщення правоохоронці вилучили майже 20 кг бурштину

Поліція випадково виявила підпільний цех з обробки бурштину у будинку мешканця Здолбунова. Обшук у чоловіка проводили у справі про викрадення електроінструментів. Але, виявивши незаконний бурштин, слідчі відкрили нове кримінальне провадження.

Про інцидент стало відомо у четвер, 13 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Обшук у помешканні 56-річного мешканця Здолбунова правоохоронці проводили у рамках розслідування про викрадення електроінструментів.

Втім, під час обшуку правоохоронці також випадково викрили підпільний цех з обробки бурштину. «В підвальному приміщенні здолбунівчанин облаштував підпільний цех: поліцейські вилучили оброблене та необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій загальною вагою 18,6 кілограмів та чотири станки для його обробки», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що викрадених електроінструментів у чоловіка так і не знайшли.

Натомість майже 20 кг бурштину та обладнання для його обробки вилучили на експертизу. Додамо, що жодних дозвільних документів на придбання бурштину чоловік правоохоронцям не надав.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконна переробка бурштину). Власнику незаконного цеху загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.