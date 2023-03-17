Чоловік попався поліцейському після того, як забрав зі служби доставки пакет з бурштином

У селі Тинне на Рівненщині правоохоронець випадково викрив перехожого з коробкою бурштину. Чоловік привернув увагу поліцейського через те, що помітно нервував. Під час розмови він зізнався, що забрав зі служби доставки 16 кг бурштину, який замовив в інтернеті для подальшого перепродажу.

Інцидент стався близько 19:00 у середу, 15 березня. Оперуповноважений Сарненського райвідділу поліції на вулиці Миру в селі Тинне побачив чоловіка, який ніс у руках об’ємну картонну коробку із відділення служби доставки та помітно нервував.

«Під час поверхневої перевірки 26-річний місцевий мешканець зізнався поліцейським, що в пакунку знаходиться бурштин. Його він замовив через оголошення у соцмережах для подальшого перепродажу та власного збагачення», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила 16 кілограмів бурштину на експертизу.️ За фактом незаконного придбання та зберігання бурштину відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 ККУ. Мінімально санкція статті передбачає 51 тис. грн штрафу.