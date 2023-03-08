Мішки з бурштином виявили у багажнику автомобіля Мitsubishi L200

На одному з блокпостів у Рівненській області поліція виявили автомобіль з мішками бурштину. Всього водій перевозив у авто близько 42 кг коштовного каміння, вартість якого становить близько 3 тис. доларів. Наразі бурштин вилучили і відправили на експертизу.

Поліцейські зупинили автомобіль Мitsubishi L200 зранку в вівторок, 7 березня, на одному з блокпостів в колишньому Рокитнівському районі. Під час перевірки вони знайшли у багажнику мішки. Поліцейські запідозрили, що в них може бути бурштин. Втім, водій пікапа, 49-річний мешканець міста Коростень, відмовився показувати, що перевозить.

Слідчий скерував клопотання до суду, аби на авто наклали арешт. Вже ввечері правоохоронці змогли провести обшук в автомобілі.

«Правоохоронці виявили та вилучили «сонячне» каміння різної фракції, загальною вагою 42 кілограми. Орієнтовна вартість його за цінами «чорного» ринку становить 3 тис. доларів», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Слідчо-оперативна група задокументувала злочин за ч.1 статті 240-1 ККУ (незаконне перевезення бурштину). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.