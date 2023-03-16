Водій перевозив у авто 19 мішків коштовного каміння різної фракції

На одному з блокпостів Рівненщини поліцейські зупинили авто, в якому водій перевозив понад 350 кг бурштину. Коштовне каміння було заховане під мішками з овочами. За попередньою оцінкою, вартість бурштину становить близько 1,5 млн грн.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, автомобіль Volkswagen Crafter зупинили близько 22:00 у понеділок, 13 березня, на одному з блокпостів Сарненського району.

«Під час перевірки під мішками з овочами правоохоронці виявили мішки, вміст яких викликав сумнів. Там, імовірно, знаходилося каміння бурштину. Втім, керманич, 29-річний мешканець села Заслуччя, відмовився показувати, що перевозить», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили бурштин різної фракції, розфасований у 19 господарських мішків, загальною вагою 355 кг. За цінами «чорного» ринку вартість каменів становить понад 1,5 млн грн.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 ККУ (незаконне перевезення бурштину). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.

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