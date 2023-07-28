На Рівненщині судили жінку, яка не дала поліцейським вилучити знаряддя для добування бурштину. Обвинувачена разом з односельчанами відігнала квадроцикл старателів у село, подалі від правоохоронців, а мотопомпу допомогла зіштовхнути у річку. За втручання у діяльність поліції її оштрафували на 850 грн.

Як йдеться у вироку Рокитнівського райсуду, інцидент стався пообіді 14 березня неподалік села Томашгород, біля річки Льва (неподалік цього села поліція часто затримує бурштинокопачів). Тоді на місце приїхали семеро поліцейських, які виявили знаряддя старателів: мотопомпу, яку зазвичай використовують для розмивання ґрунту, і квадроцикл.

На місце прийшли місцеві мешканці. Скільки їх було, у вироку не зазначено, однак йдеться, що вони «мали кількісну та фізичну перевагу» над правоохоронцями.

«... Оточили працівників поліції за рахунок їх кількісної та фізичної переваги, забрали вищезазначений квадроцикл і заштовхали у бік населеного пункту села Томашгород Сарненського району. Далі, продовжуючи свої протиправні дії, вищезазначені особи підійшли до службового автомобіля працівників поліції, до якого була під'єднана мотопомпа кустарного виробництва, від'єднали її від кріплення до автомобіля і заштовхали до річки», – йдеться у вироку.

Відтак поліцейські були змушені поїхати з місця, не вилучивши знаряддя злочину.

25 липня у Рокитнівському райсуді відбулося засідання щодо однієї з селянок, яка брала участь у вилученні речових доказів. Жінка запевняла, що того дня їхала на скутері по своїх справах і випадково помітила натовп людей, які просили поліцейських не вилучати квадроцикл і мотопомпу. Хоча це було не її майно, але вона «чомусь вона приєдналась до натовпу, лишивши свого скутера неподалік».

«Бачила, як [знайома] зайняла місце водія та знаходилась за кермом, а особисто вона руками трималася за кермо квадроцикла та допомагала натовпу штовхати його вже від дороги до села. [...] Як забрали мотопомпу у працівників поліції не пригадує, але пам'ятає, що говорила останнім, щоб її не забирали. [...] Вона приєдналася до натовпу та разом з усіма побігла, щоб не дати поліції забрати мотопомпу і заштовхала її у річку», – описала події того дня обвинувачена. Свою провину вона визнала, заявивши, що оцінює свій вчинок негативно, і пообіцяла, що більше подібного не вчинить.

Суддя Оксана Верзун визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 343 ККУ (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) і призначила їй 850 грн штрафу. Зауважимо, що обвинувачена ще може оскаржити рішення суду, подавши апеляцію.