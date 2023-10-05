80 кг бурштину чоловік пересипав у пластикові ємності, залив водою і присипав соломою

Суд на Рівненщині постановив конфіскувати у 24-річного чоловіка майже 80 кг бурштину. Вартість каміння, за оцінками спеціалістів, становить понад 706 тис. грн. Його конфіскують в дохід держави. За незаконне зберігання бурштину чоловік отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Володимирецького райсуду, два мішки з бурштином 24-річний мешканець селища Володимирець знайшов у лісовому масиві восени минулого року. Після цього привіз їх автомобілем додому і закопав на території господарства.

У середині лютого цього року Іван С. вирішив змінити сховок, завізши мішки до свого знайомого у село Кідри. «За допомогою автомобіля ВАЗ-2101 перевіз каміння бурштину на територію господарства свого знайомого, де проводив ремонтні роботи. Після цього з метою маскування бурштину здійснив їхнє перенесення із автомобіля до господарської будівлі, та в подальшому пересипав бурштин до пластикових ємностей, які залив водою та присипав соломою, при цьому нікого не повідомивши», – йдеться у вироку.

Однак невдовзі поліцейські провели обшук в приміщенні. Чи знали вони, що там може бути бурштин, в матеріалах справи не вказано. Під час обшуку правоохоронці виявили 79 кг каміння, яке спеціалісти оцінили в 706,7 тис. грн.

Щодо Івана С. відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 240-1 (незаконне зберігання бурштину). В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 22 вересня суддя Олена Іванків цю угоду затвердила.

Тож чоловіка визнали винним і призначили йому один рік іспитового терміну. Також суд постановив конфіскувати у Івана С. 79 кг бурштину в дохід держави.