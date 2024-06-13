Трьох жителів села Переходичі викрили на незаконному видобутку бурштину

У середу, 12 червня, прикордонники виявили в лісовому масиві поблизу села Переходичі Сарненського району трьох бурштинокопачів. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Правоохоронці встановили, що незаконною діяльністю займалися троє місцевих жителів, віком 35, 33 та 31 років.

«З місця події вилучили мотопомпу кустарного виробництва, пожежні рукави, металеві тички, каміння, а також два мотоцикли, які не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку», – зазначили в поліції.

Вилучений бурштин скерували на експертизу, за результатами якої будуть вирішувати питаня щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування бурштину). Санкція статті передбачає від 51 тис. грн до 170 тис. грн, або позбавлення волі до трьох років.