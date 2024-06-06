У помешканнях чотирьох жителів Рівненщини провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у чотирьох жителів Сарненського району, яких у лютому цього року викрили на незаконному видобутку бурштину. Тоді підозрювані викликали на місце події близько 40 людей, які чинили опір поліції. За скоєне бурштинокопачам загрожує до двох років позбавлення волі.

Як 6 червня повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, у лютому 2024 року правоохоронці спільно із прикордонниками виявили в урочищі «Яблунька» поблизу села Вежиця Сарненського району чоловіків, які незаконно видобували бурштин. Коли поліцейські намагалися вилучити в них дві мотопомпи та два квадроцикла, на місце події прибуло близько 40 місцевих жителів, які перешкоджали слідчим діям і чинили опір.

У середу, 5 червня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних. У них вилучили мотопомпу кустарного виробництва, два квадроцикли Honda, обладнання для видобутку бурштину, сировину та набої.

Чотирьом жителям Сарненського району слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28 (кримінальне правопорушення, вчинене групою осіб) та за ч. 2 ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або до двох років ув’язнення.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, станом на сьогодні чоловікам не оголосили про підозру за фактом незаконного видобутку бурштину. Нині слідчі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.