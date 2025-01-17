Держгеокадастр виставив на продаж спецдозволи на користування двома надрами поблизу села Нивецьк Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 16 січня, право наступні пʼять років видобувати бурштин на вказаних ділянках отримали дві київські компанії – ТОВ «Крітфайтер» і ТОВ «Полісся Природ Ресурс».

Аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами «Юріївська-7» та «Юріївська-8» неподалік села Нивецьк Сарненського району відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у четвер, 16 грудня. Стартова ціна першого лоту становила 1,8 млн грн, а другого – 439 тис. грн. В описі обʼєктів вказано, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин.

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Так, право користування ділянкою «Юріївська-7» отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Полісся Природ Ресурс», яке запропонувало 2,1 млн грн. Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у серпні 2023 року в Києві й спеціалізується у добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Уповноваженим у справах бізнесу є Анатолій Сахневич.

Переможцем торгів за ділянку «Юріївська-8» стало товариство з обмеженою відповідальністю «Крітфайтер», яке запропонувало 570 тис. грн. Компанія також зареєстрована у 2023 році в Києві, її інтереси представляє Андрій Кармач. ТОВ «Крітфайтер» спеціалізується у добування корисних копалин та розробленні карʼєрів.