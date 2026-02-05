У Рівному 11 компаній-надрокористувачів створили асоціацію «Видобувників бурштину України». Нове об’єднання має на меті захист інтересів бізнесу, вплив на законодавство та розвиток бурштинової галузі. Про це у середу, 4 лютого, повідомило профільне видання NADRA.INFO.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками асоціації стали 11 компаній. Дев’ять із них зареєстровані на Рівненщині, ще дві – у Львові. До об’єднання увійшли:

ТОВ «Бурпром»;

ТОВ «Сонячне ремесло»;

ТОВ «Західземресурс»;

ТОВ «Кністер Груп»;

ТОВ «Бізнес Еліт Груп ЛТД»;

ТОВ «Земресурсінвест»;

ТОВ «Потенціал-Полісся»;

ТОВ «Екоцентрресурс»;

ТОВ «Агромехтрейд»;

ТОВ «Амбер Холдинг»;

ТОВ «Компанія “Надра Галичини”».

Як повідомляє Державна служба геології та надр України, станом на листопад 2025 року ці компанії контролюють 33 бурштинові ділянки надр. Це близько чверті всіх ліцензованих родовищ бурштину в Україні.

Головою асоціації обрали Михайла Столярця – старшого викладача кафедри геології та гідрології НУВГП та керівника компанії «Західкапіталінвест». За його словами, ідею створення об’єднання надрокористувачі обговорювали кілька років. Наразі до асоціації увійшли лише компанії з Рівненської області, однак триває робота із залучення підприємств з інших регіонів.

«Це перша асоціація, яка об’єднує виключно ліцензованих видобувників бурштину-сирцю. Ми хочемо сприяти розвитку галузі, допомагати з проходженням дозвільних процедур, геологічних досліджень та оцінки впливу на довкілля», – зазначив Михайло Столярець.

Також асоціація планує ініціювати зміни до законодавства, зокрема щодо застарілих методик оцінки запасів бурштину, які були розроблені ще у 1970-1980-х роках. Найближчим часом учасники об’єднання планують офіційно презентувати асоціацію публічно.