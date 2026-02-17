Прокурор не захотів підтвердити ІІ групу інвалідності

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 11 лютого ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади прокурора Пустомитівської окружної прокуратури на Львівщині Олега Опанасюка, який оформив інвалідність II групи, не маючи на те підстав.

Як зазначається у рішенні КДКП, у липні 2025 року керівник Генеральної інспекції Офісу генпрокурора звернувся до комісії про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Олегом Опанасюком.

З’ясувалося, що прокурор Олег Опанасюк ще у 2013 році за рішенням МСЕК оформив II групу інвалідності, не маючи функціональних порушень та, відповідно, законних підстав. А у 2018 році він оформив II групу інвалідності безстроково. Понад 10 років (з 2013 до 2025 року) прокурор незаконно отримував пенсію по інвалідності. Пенсія за інвалідністю прокурорам призначається у розмірі 60% від суми їхньої місячної зарплати.

Після викриття у жовтні 2024 року на незаконному збагаченні голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи за ініціативою президента та рішенням РНБО було ініційовано масові перевірки щодо законності оформлення інвалідності прокурорами.

Відповідно пустомитівський прокурор Олег Опанасюк мав прибути 30 вересня 2025 року до медичного закладу у Дніпрі для обстеження та підтвердження інвалідності, однак їхати туди він відмовився.

Прокурор пояснив, що йому протипоказана робота, що пов’язана з відрядженнями, оскільки перебування в дорозі понад 2-3 години призводить до загострення його хвороби, у зв’язку з якою він отримав інвалідність. Він заявив про готовність пройти медичне обстеження в будь-якому медзакладі Львова із залученням свого лікуючого лікаря-невролога.

«Його неприбуття (на медичне обстеження до Дніпра – Ред.) обґрунтовано породжує сумніви щодо дійсності II групи інвалідності. У таких випадках природно виникає припущення, що відсутність готовності підтвердити законність набутого статусу може свідчити про його неправомірність. Під сумнів ставиться не лише сам статус інвалідності, а й пов’язані з ним соціально-правові гарантії, зокрема можливість отримання пенсії по інвалідності, яка отримується ним з 2013 року», – зазначається в рішенні КДКП.

Водночас у комісії зазначили, що хвороба не завадила прокурору двічі виїжджати за кордон у березні та травні 2022 року, де він особисто їхав за кермом.

У результаті КДКП ухвалила рішення притягнути прокурора Олега Опанасюка до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.

У прокуратурі Львівщини розповіли ZAXID.NET, що після рішення КДКП Олега Опанасюка звільнять. Він пропрацював в органах прокуратури загалом 26 років, в Пустомитівській прокуратурі – з 2021 року.

Оновлено. Вже після публікації матеріалу Олег Опанасюк зателефонував в редакцію ZAXID.NET та повідомив, що оскаржує згадане рішення КДКП у суді.

«На сьогоднішній день ніхто мені інвалідність не знімав. Припущення КДКП – це припущення. Інвалідність знята не буде, повірте мені», – запевнив Олег Опанасюк.