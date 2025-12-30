У Львові чехи передали морпіхам медичний автомобіль Hummer
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 грудня
У вівторок, 30 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Міжнародна підтримка. У Львові чехи передали морпіхам медичний автомобіль.
- 100 безкоштовних годин паркування. У Львові ветерани та військовослужбовці отримають нові пільги.
- Не залишиться ані сліду. Територію на перетині вул. Стрийської та Героїв Майдану повністю очистять від залишків колишнього радянського «Монумента бойової слави».
- Музична арттерапія. Центр «Незламні» запускає реабілітацію для військових і ветеранів у просторі Homin center.
