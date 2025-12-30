У вівторок, 30 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Міжнародна підтримка. У Львові чехи передали морпіхам медичний автомобіль. 100 безкоштовних годин паркування. У Львові ветерани та військовослужбовці отримають нові пільги. Не залишиться ані сліду. Територію на перетині вул. Стрийської та Героїв Майдану повністю очистять від залишків колишнього радянського «Монумента бойової слави». Музична арттерапія. Центр «Незламні» запускає реабілітацію для військових і ветеранів у просторі Homin center.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter