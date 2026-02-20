Підозрюваний наразі перебуває під вартою

У Києві поліцейські затримали 26-річного військового, який напав з ножем на 28-річного чоловіка та 56-річну жінку. Затриманий раніше самовільно залишив частину. Про це повідомила поліція Києва в п’ятницю, 20 лютого.



Поліцейські з’ясували, що на одній із вулиць до 28-річного киянина підійшов незнайомець у стані алкогольного сп’яніння, почав лаятись, а потім спровокував конфлікт. Під час сварки нападник вдарив ножем чоловіка в шию та втік. Потерпілого у критичному стані госпіталізували.

Того ж вечора, на сусідній вулиці зловмисник підійшов до 56-річної киянки та запропонував провести її додому. Біля під’їзду він наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову – дістав ніж та поранив обличчя жінці.



Наряд поліції оперативно затримав підозрюваного – ним виявився 26-річний киянин, військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.



Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство), а також за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.