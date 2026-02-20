Дмитро Мазурчук не зумів зачепитись за нагороду у командному спринті

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився чотирнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в ковзанярському спорті, лижному альпінізмі, лижному двоборстві, фігурному катанні та жіночому хокеї.

Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 19 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У першому в історії фіналі жіночого спринту в лижному альпінізмі перемогу здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон. Срібло виборола француженка Емілі Харроп, а бронза в іспанки Алонсо Родрігес. У чоловік у даній дисципліні тріумфував іспанець Оріоль Кардона Колл. Другим став нейтральний Нікіта Філіппов, а топ-3 замкнув Тібо Ансельме з Франції.

У командному спринті (лижне двоборство) золото завоював норвезький дует Андреас Скоглунд/Єнс Лурос Офтебро. Вони випередили фінів Ілкку Херолу та Еро Хірвонена (срібло) і австрійців Штефана Реттенеггера/Йоханнеса Лампартера (бронза). Завдяки цій перемогі Офтебро встановив одразу два історичних досягнення: він став 4-разовим олімпійським чемпіоном і лише другим в історії двоборцем, який на одній Олімпіаді завоював одразу три золота. Україну в цьому виді програми представляв дует Олександр Шумбарець/Дмитро Мазурчук (вони стартували останніми (14-ми) і зуміла піднятись аж на дві сходинки, випередивши в заїзді Польщу та Китай).

У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед чоловіків золоту медаль з олімпійським рекордом виграв представник Китаю Нін Чжуньянь. Срібним призером став американець Джордан Штольц (для нього це вже третя медаль на поточних Іграх – раніше він ставав олімпійським чемпіоном на дистанціях 500 та 1000 метрів). Бронзу виборов нідерландець К'єлд Нейс – дворазовий золотий призер Ігор 2018-го та 2022-го років.

У жіночому хокеї золото здобула збірна США, яка у фіналі обіграла Канаду і стала триразовим олімпійським чемпіоном. Бронза у швейцарок, які в овертаймі дотисли шведок.

У фігурному катанні серед жінок перемогу святкувала 20-річна американка Аліса Лю (США). Вона випередила двох японок – Каорі Сакамото та Амі Накаї. Україна в цій програмі представлена не була.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На друге місце вирвались США, витіснивши звідтам Італію.

Медальний залік Олімпіади станом на 19 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 16 8 10 34 2 США 9 12 6 27 3 Італія 9 5 12 26 4 Франція 6 8 5 19 5 Нідерланди 6 7 3 16 6 Швеція 6 6 3 15 7 Швейцарія 6 4 4 14 8 Німеччина 5 8 8 21 9 Австрія 5 8 5 18 10 Японія 5 7 12 24 11 Канада 4 5 6 15 12 Китай 3 3 4 10 13 Австралія 3 2 1 6 14 Великобританія 3 0 0 3 15 Південна Корея 2 2 3 7 16 Чехія 2 2 0 4 17 Словенія 2 1 1 4 18 Іспанія 1 0 1 2 19 Бразилія 1 0 0 1 19 Казахстан 1 0 0 1 21 Польща 0 3 1 4 22 Нова Зеландія 0 2 1 3 23 Фінляндія 0 1 4 5 24 Латвія 0 1 1 2 25 Грузія 0 1 0 1 26 Болгарія 0 0 2 2 27 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).