Золото США у хокеї й рекорд у лижному двоборстві: медальний залік Олімпіади станом на 19 лютого
«Синьо-жовті» досі залишаються без медалей
До теми
- Норвежець Клебо встановив абсолютний рекорд зимових Олімпіад, ставши 9-разовим чемпіоном ZAXID.NET
-
Дмитро Підручний: капітан, чемпіон та боєць Нацгвардії.
Цікаві факти про зірку українського біатлону, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Українець, який налякав МОК.
Хто такий Владислав Гераскевич, який збурив Олімпіаду-2026 ZAXID.NET
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився чотирнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в ковзанярському спорті, лижному альпінізмі, лижному двоборстві, фігурному катанні та жіночому хокеї.
Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 19 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У першому в історії фіналі жіночого спринту в лижному альпінізмі перемогу здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон. Срібло виборола француженка Емілі Харроп, а бронза в іспанки Алонсо Родрігес. У чоловік у даній дисципліні тріумфував іспанець Оріоль Кардона Колл. Другим став нейтральний Нікіта Філіппов, а топ-3 замкнув Тібо Ансельме з Франції.
У командному спринті (лижне двоборство) золото завоював норвезький дует Андреас Скоглунд/Єнс Лурос Офтебро. Вони випередили фінів Ілкку Херолу та Еро Хірвонена (срібло) і австрійців Штефана Реттенеггера/Йоханнеса Лампартера (бронза). Завдяки цій перемогі Офтебро встановив одразу два історичних досягнення: він став 4-разовим олімпійським чемпіоном і лише другим в історії двоборцем, який на одній Олімпіаді завоював одразу три золота. Україну в цьому виді програми представляв дует Олександр Шумбарець/Дмитро Мазурчук (вони стартували останніми (14-ми) і зуміла піднятись аж на дві сходинки, випередивши в заїзді Польщу та Китай).
У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед чоловіків золоту медаль з олімпійським рекордом виграв представник Китаю Нін Чжуньянь. Срібним призером став американець Джордан Штольц (для нього це вже третя медаль на поточних Іграх – раніше він ставав олімпійським чемпіоном на дистанціях 500 та 1000 метрів). Бронзу виборов нідерландець К'єлд Нейс – дворазовий золотий призер Ігор 2018-го та 2022-го років.
У жіночому хокеї золото здобула збірна США, яка у фіналі обіграла Канаду і стала триразовим олімпійським чемпіоном. Бронза у швейцарок, які в овертаймі дотисли шведок.
У фігурному катанні серед жінок перемогу святкувала 20-річна американка Аліса Лю (США). Вона випередила двох японок – Каорі Сакамото та Амі Накаї. Україна в цій програмі представлена не була.
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На друге місце вирвались США, витіснивши звідтам Італію.
Медальний залік Олімпіади станом на 19 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|16
|8
|10
|34
|2
|США
|9
|12
|6
|27
|3
|Італія
|9
|5
|12
|26
|4
|Франція
|6
|8
|5
|19
|5
|Нідерланди
|6
|7
|3
|16
|6
|Швеція
|6
|6
|3
|15
|7
|Швейцарія
|6
|4
|4
|14
|8
|Німеччина
|5
|8
|8
|21
|9
|Австрія
|5
|8
|5
|18
|10
|Японія
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|4
|5
|6
|15
|12
|Китай
|3
|3
|4
|10
|13
|Австралія
|3
|2
|1
|6
|14
|Великобританія
|3
|0
|0
|3
|15
|Південна Корея
|2
|2
|3
|7
|16
|Чехія
|2
|2
|0
|4
|17
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
|Іспанія
|1
|0
|1
|2
|19
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польща
|0
|3
|1
|4
|22
|Нова Зеландія
|0
|2
|1
|3
|23
|Фінляндія
|0
|1
|4
|5
|24
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|25
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|26
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|27
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
До теми
Цікаві факти про зірку українського біатлону, які ви могли не знати ZAXID.NET