Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської ОДА визначило переможцем тендеру на закупівлю електролізних установок вартістю 22,41 млн грн ТОВ «Муніципальні будівельні технології», яке подало найдорожчу пропозицію. Дві дешевші заявки замовник відхилив. Про це повідомило видання «Наші гроші».

Йдеться про закупівлю в межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027», що співфінансується Євросоюзом. Електролізні установки призначені для знезараження питної та стічної води – як альтернатива рідкому хлору. У процесі з води та кухонної солі шляхом пропускання струму утворюється гіпохлорит натрію, який використовують для дезінфекції.

Тендер відбувся 11 лютого на платформі Prozorro. Участь у торгах взяли три компанії:

ТОВ «Промтехвод Груп» – 15,89 млн грн;

МПП «Гарант» – 15,90 млн грн;

ТОВ «Муніципальні будівельні технології» – 22,41 млн грн.

Пропозиції двох дешевших учасників відхилили. «Промтехвод Груп» – через невідповідність технічним показникам (концентрації гіпохлориту, споживання солі та енергоспоживання). МПП «Гарант» – через невідповідність матеріалів корпусу та комплектуючих.

Переможцем стало ТОВ «Муніципальні будівельні технології», яке запропонувало обладнання німецького виробника ProMinent. Водночас у скарзі до Антимонопольного комітету України компанія «Промтехвод Груп» заявила про можливе надання переможцем недостовірної інформації та ймовірну змову із замовником.

За даними видання «Наші гроші», у тендерній документації виявили низку розбіжностей. Зокрема, один із договорів, поданий як підтвердження досвіду, датований 1 липня 2025 року та підписаний Ларисою Партакелою як директоркою. Водночас, за реєстраційними даними, вона очолила підприємство лише 8 липня 2025 року. Після надання часу на усунення недоліків компанія подала інший договір – від 20 січня 2026 року, тобто вже після завершення строку подання пропозицій.

Також у документах виявили розбіжності між сумами в текстах договорів та специфікаціях. Місцем поставки великогабаритного обладнання вказали квартиру в Києві, що викликало додаткові питання.

Окремо у скарзі згадується діяльність ProMinent у Росії. Попри заяви про вихід з російського ринку, на офіційному сайті компанії досі доступна опція «Russia», а російське представництво продовжує роботу.

Скаржник просить АМКУ зобов’язати замовника скасувати рішення про визначення переможця.

Додамо, що ТОВ «Муніципальні будівельні технології» зареєстроване у Києві у 2023 році. 80% компанії належить Ларисі Партакелі, співвласником також є Антон Максимович. З 2024 року підприємство отримало державних підрядів на 59,32 млн грн.

Компанія також фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує слідче управління ГУНП у Чернівецькій області. Йдеться про можливу розтрату коштів під час закупівлі насосного обладнання для МКП «Чернівцітеплокомуненерго» та ймовірне завищення вартості більш ніж на 900 тис. грн. Правоохоронці перевіряють, чи відповідало поставлене обладнання заявленим характеристикам.