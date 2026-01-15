Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній під час торгів із закупівлі обладнання для шкільних їдалень у Волинській та Рівненській областях. Йдеться про три тендери 2020 року. За результатами розслідування компанії оштрафували та на три роки позбавили права брати участь у відкритих торгах. Про це у четвер, 15 січня, повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Відповідне рішення 30 грудня 2025 року ухвалила адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Антимонопольники встановили, що під час участі у трьох закупівлях компанії діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів. Закупівлі стосувалися постачання обладнання для шкільних харчоблоків.

Один із тендерів провела Затурцівська сільська рада. Громада закуповувала обладнання для харчоблоку школи імені В’ячеслава Липинського на суму понад 300 тис. грн. Участь у торгах взяли лише дві компанії – ТОВ «Арм-Еко» з Рівненщини та ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія “Світ Будінвест”», зареєстроване у Краматорську на Донеччині.

Під час аукціону «Світ Будінвест» подало пропозицію з численними порушеннями тендерної документації, не знижувало ціну та не заходило в електронну систему під час торгів. У результаті переможцем стала компанія «Арм-Еко» з пропозицією 299,5 тис. грн.

Схожу модель поведінки Антимонопольний комітет зафіксував і на двох інших закупівлях, які проводило управління освіти Рівненського міськвиконкому. Очікувана вартість цих тендерів становила понад 3 млн грн та 571 тис. грн. В усіх випадках перемогу отримувало ТОВ «Арм-Еко».

Під час розслідування АМКУ з’ясував, що між компаніями існували тісні господарські зв’язки: вони мали договори поставки, здійснювали регулярні фінансові операції, а «Світ Будінвест» у тендерних пропозиціях системно декларував продукцію виробництва «Арм-Еко». Це, на думку комітету, свідчить про відсутність реальної конкуренції та спільність економічних інтересів.

Дії компаній кваліфікували як антиконкурентні узгоджені дії. За це кожну з фірм оштрафували на 204 тис. грн – по 68 тис. грн за кожен тендер. Крім того, обидва підприємства на три роки внесли до «чорного списку» Антимонопольного комітету, що позбавляє їх права участі у відкритих торгах.

ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія “Світ Будінвест”» зареєстроване у 2018 році в Краматорську. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Власником і директором компанії є Ігор Грабар.

ТОВ «Арм-Еко» зареєстроване на Рівненщині у 2004 році. Компанія спеціалізується на будівельно-монтажних роботах. Її власниками є рівняни Михайло Мельник та Андрій Єдін.