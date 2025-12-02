Підрядник має відремонтувати притулок для дітей у Рожищі до кінця липня 2026 року

Волинський обласний притулок для дітей у Рожищі без тендеру замовив ремонт у фірми, яка понад два роки перебуває в «чорному списку» Антимонопольного комітету. Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» отримав підряд майже на 3,7 млн грн після двох безуспішних тендерів. Про це повідомив у вівторок, 2 грудня, центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Договір на поточний ремонт першого поверху будівлі підписали 18 листопада. Попередні торги не відбулися: перший раз не подався жоден учасник, а другого – єдиного учасника відхилили через проблеми з документами.

Після цього притулок розіслав запити трьом компаніям і обрав найдешевшу пропозицію від «Енергія-І». Її цінова пропозиція була на 109 тис. грн меншою, ніж у конкурента ПП «Зевс Гарант». Ще одна компанія – ТОВ «Промбудсервіс» – відмовилася від участі.

За договором до кінця року підрядник отримає близько 1 млн грн з обласного бюджету. На першому поверсі будівлі мають провести демонтаж, замінити підлогу, звести внутрішні стіни з газоблоків, оновити стелю та встановити бойлери.

«Це карантинне відділення, де діти проходять адаптацію. Далі плануємо облаштувати додаткові спальні кімнати та санвузли – наскільки дозволять кошти», – повідомив директор притулку Леонід Хведчак.

Решту фінансування він очікує отримати наступного року. Ремонт планують завершити до кінця липня 2026 року. Нині в притулку проживає 20 дітей.

У кошторисі підряду 2,2 млн грн закладено на матеріали, близько 700 тис. грн – на зарплати, майже 370 тис. грн – на загальновиробничі витрати. Прибуток підрядника становить близько 57 тис. грн.

На запит журналістів щодо репутації підрядника Леонід Хведчак відповів, що обирали компанію за ціною та досвідом роботи з іншими державними замовниками.

«Якщо з ними укладають договори прокуратура, поліція та громади, то чому б і ми не могли?» – зазначив директор притулку.

Центр «Енергія-І» внесли до «чорного списку» АМКУ у жовтні 2023 року через змову на тендері з ремонту та реставрації спеціальних сховищ. Закон забороняє державним замовникам укладати з цією компанією договори в межах публічних закупівель, але це не поширюється на прямі угоди. За даними YouControl, у 2025 році підприємство вже уклало прямих контрактів майже на 19 млн грн, а торік – на 38 млн грн.

Центр «Енергія-І» зареєстрований у Луцьку та працює близько 26 років. Його основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Керує підприємством Олександр Мацан. Засновником є Волинська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».