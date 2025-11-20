Центральна районна лікарня у Ковелі розташована на вулиці Олени Пчілки, 4

Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міськради за результатами тендеру уклало договір із ТОВ «Житлобуд-2» на утеплення центральної районної лікарні. Вартість робіт становить понад 44 млн грн. Проте, як повідомило 20 листопада видання «Наші гроші», лише на закупівлі композитних панелей можлива переплата сягає 6 млн грн.

Тендер відбувся 11 листопада на сайті державних закупівель Prozorro. Проєкт фінансується за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку. Єдиним учасником і переможцем торгів стало ТОВ «Житлобуд-2».

Підрядник має до вересня 2026 року провести термомодернізацію лікарні на вулиці Олени Пчілки, 4: замінити вікна, утеплити стіни та ґанки, встановити два індивідуальні теплові пункти та збалансувати систему опалення.

34,3 млн грн у кошторисі закладені на будівельні матеріали. З них 15,32 млн грн – на алюмінієві композитні панелі, зазначені за ціною 2 340 грн/м2. Це 45% вартості усіх матеріалів. Водночас на ринку подібні панелі коштують від 1 126 до 1 364 грн/м2, що на 40-50% дешевше. За оцінками «Наших грошей», ймовірна переплата лише за цією позицією перевищує 6 млн грн.

Інші матеріали – кронштейни, профілі, термодюбелі – також мають вагому частку в кошторисі, але їхні характеристики не вказані, тому порівняти ціни з ринковими неможливо.

Середню зарплату будівельників у проєкті закладено на рівні 21 526 грн. Однак, за інформацією журналістів, фактичні зарплати у галузі значно вищі. Якщо платити працівникам близько 40 тис. грн, фонд оплати праці мав би зрости майже удвічі – різницю можуть компенсувати неофіційними виплатами.

Додамо, що ТОВ «Житлобуд-2» зареєстроване у Луцьку. Компанією володіє Леонід Стефанович, який раніше був депутатом Волинської облради, а також Ольга Чижук і Наталія Бохонко. До 2012 року контроль над підприємством мав «Луцьксантехмонтаж №536».

З 2016 року «Житлобуд-2» отримало державних підрядів більш ніж на 1 млрд грн, переважно від Луцької міськради та Волинської ОДА.