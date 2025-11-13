У Нововолинську зводять дві багатоповерхівки на 140 квартир для переселенців

У Нововолинську завершують будівництво двох багатоповерхівок для внутрішньопереміщених українців. Роботи планують завершити до середини 2026 року. Про це повідомила 12 листопада пресслужба міської ради.

Як розповіла «Суспільному» начальниця відділу проєктної діяльності та інвестицій міської ради Катерина Лиманська, у липні 2023 року Нововолинськ отримав від ЄС та НЕФКО понад 7 млн євро на зведення двох житлових будинків у 5-му мікрорайоні. З бюджету громади додатково виділили понад 7 млн грн на будівництво протирадіаційного укриття.

Будівельні роботи виконує підрядник – ТОВ «Житлобуд-2», яке перемогло у тендері. Наразі працівники завершують облаштування фасаду другого будинку та паралельно виконують внутрішні роботи. Попереду – впорядкування території довкола багатоповерхівок і спортивного майданчика. Завершити будівництво планують у середині 2026 року.

У нових будинках буде 140 квартир для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. Насамперед житло нададуть одиноким мамам із дітьми, багатодітним родинам та тим, хто працевлаштувався у громаді. Новозбудовані квартири залишатимуться у власності міста.

Додамо, що згідно з даними YouControl, ТОВ «Житлобуд-2» зареєстрована у 2000 році у Луцьку. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, комплексному обслуговуванні об'єктів тощо. Власником бізнесу вказаний Леонід Стефанович.