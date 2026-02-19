Військового затримала під час отримання хабаря

У Львові затримали військовослужбовця, який за 1000 доларів обіцяв знайомому влаштувати його на службу в ДПСУ, яка не передбачає участі в бойових діях. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що перед звільненням зі служби 35-річний військовий підшукав чоловіка та запропонував за 1000 доларів посприяти у працевлаштуванні на військову службу до одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який не залучається до виконання бойових завдань.

Правоохоронці затримали 35-річного військового у Львові під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).