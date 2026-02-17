При передачі грошей у Львові обох переправників затримали

СБУ та Нацполіція ліквідували у Львові чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону. Двоє чоловіків за 18 тис. доларів обіцяли вивезти ухилянта за кордон у вантажівці.

Як повідомляє управління СБУ у Львівській області 17 лютого, затримано організатора схеми – 30-річного мешканця Яворівщини та його 35-річного спільника зі Львова. За 18 тис. доларів ухилянта мали безперешкодно перевезти через державний кордон України, переховуючи у вантажному автомобілі.

«Для «безпечної» втечі фігуранти заборонили призовнику брати з собою мобільний телефон під час виїзду за межі України. А також провели інструктаж щодо реєстрації в’їзду на територію однієї з країн ЄС та подальшої легалізації ухилянта за кордоном», – повідомила СБУ.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» після отримання грошей

Львівська обласна прокуратура уточнила, що ухилянта планували вивезти у Польщу. Спершу клієнт мав оплатити їхні послуги та надати пакет документів – копію закордонного паспорта та витяг з «Резерв +». Впродовж 3 місяців йому мали повідомити дату виїзду, а за день-два до переправлення відвезти безпосередньо до місця відправлення.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» після отримання всієї суми від клієнта. Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Також їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми.