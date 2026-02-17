На Львівщині затримали митника, який разом зі спільниками допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїздити з України. За даними правоохоронців, які оприлюднені у судовому реєстрі, паспорти клієнтів підміняли на паспорти пенсіонерів.

Як вказано в ухвалах, які оприлюднили у судовому реєстрі, затримали інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Нижанковичі» Львівської митниці. Він, за даними правоохоронців, разом зі спільниками у грудні 2025 року організували схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон через пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» шляхом підміни їхніх паспортів на паспорти пенсіонерів. Відомо, що митник зі спільником отримали 16 тис. доларів.

Інспектору митниці та його спільнику 11 лютого повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

Митника відсторонили від посади на два місяці та обрали запобіжних захід – тримання під вартою з правом вийти під 1,6 млн грн застави. Його спільника також триматимуть під вартою, він може вийти з СІЗО під 832 тис. грн застави. Досудове розслідування проводить ДБР.