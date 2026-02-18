Організатором схеми виявився інспектор митного поста «Нижанковичі» Сергій Писко

Затриманим за організацію схеми незаконного перетину кордону виявився інспектор митного поста «Нижанковичі» Сергій Писко. Його клієнти перетинали кордон за паспортами померлих пенсіонерів, зокрема митник використовував паспорт свого померлого батька.

Про викриття схеми 17 лютого повідомило ДБР, а також Офіс генпрокурора. За даними правоохоронців щонайменше троє чоловіків, серед яких військовий у СЗЧ, незаконно перетнули кордон з Польщею через пункт «Нижанковичі-Мальховіце». Схему організував 41-річний інспектор митниці, залучивши 23-річного інспектора прикордонної служби, мешканця Волинської області, та 42-річного знайомого з Львівського району, який доставляв власним автомобілем чоловіків призовного віку до пункту пропуску.

Під час перетину кордону учасники схеми підмінювали паспорти клієнтів на паспорти пенсіонерів, зокрема митник використовував паспорт свого 70-річного померлого батька, а також паспорт 77-річного родича водія. Вартість послуг переправників становила 15 тис. доларів з людини.

Правоохоронці не розголошують прізвища затриманих, але журналіст-розслідувач Тарас Середич повідомив, що організатором схеми є митник Сергій Писко. ZAXID.NET вдалось отримати підтвердження цієї інформації. Він є інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Нижанковичі».

На сайті НАЗК оприлюднена декларація про доходи Сергія Писка, згідно з якою у 2024 році його офіційних річний дохід становив 258 тис. грн, він також вказував 10 тис. доларів заощаджень. Сергій Писко не вказав, де саме проживає він та його сім’я (власне, орендоване житло чи право користування), але зазначив, що має земельну ділянку у селі Гостинцеве біля Мостиськ. У власності дружини митника Юлії є три земельні ділянки у Сокільниках. Дружина митника не вказала жодного доходу чи заощаджень у 2024 році.

Сергій Писко із грудня 2023 року є власником авто Audi e-tron 2019 року випуску, задекларованою вартістю всього 50 тис. грн. На профільних сайтах з продажу авто вартість такої машини становить від мільйона гривень. Дружина митника Юлія їздить із жовтня 2022 року на BMW X5 (2017 року випуску), задекларованою вартістю 815 тис. грн.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: митнику і цивільному спільнику – тримання під вартою із можливістю застави понад 1,6 млн грн та понад 800 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від посади. Щодо прикордонника вирішується питання щодо запобіжного заходу.