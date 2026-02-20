Еріку Дейну було 53 роки

Американський актор Ерік Дейн, відомий за ролями у серіалах «Анатомія Грей» та «Ейфорія», помер 19 лютого. Йому було 53 роки. Менш ніж рік тому, йому діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС), повідомляє BBC.

«Ерік Дейн помер у четвер після полудня після мужньої боротьби з БАС», – йдеться в повідомленні його родини.

Актор народився в Сан-Франциско в 1972 році. Його актора помер від вогнепального поранення, коли Дейну було сім років. Він дебютував на телебаченні в серіалі «Чудові роки» в 1993 році. дейн був одружений з актрисою та моделлю Ребекою Гейхарт, пара мала двох дітей. У лютому 2018 року Гейгарт подала на розлучення з Дейном після 14 років шлюбу

Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія». До цього він був найбільш відомий як доктор Марк Слоан у найдовшому в історії медичному серіалі «Анатомія Грей».

Також Дейн грав Джейсона Діна у серіалі «Усі жінки – відьми», капітана Тома Чандлера в бойовику «Останній корабель», мав ролі у фільмах «Марлі і я», «День Святого Валентина» та «Бурлеск», «Сім’янин» та «Ейфорія».

У квітні 2025 року Дейн оголосив про свій діагноз бічний аміотрофічний склероз. Симптоми почали з'являтися на початку 2024 року, з жовтня 2025 року актор перемувався у колісному кріслі.

БАС, також відомий як хвороба Лу Геріга, є рідкісним дегенеративним захворюванням, яке викликає прогресуючий параліч м'язів. Він вражає нервові клітини в мозку і спинному мозку, які контролюють рух м'язів, через що пацієнти повільно втрачають здатність самостійно говорити, їсти, ходити і дихати.