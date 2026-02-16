Актор помер у віці 95 років

Помер 95-річний американський актор Роберт Дюваль, який отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Ніжне милосердя». Про це повідомляє The Independent.

Про смерть актора в понеділок, 16 лютого, повідомила дружина актора Лусіана Педраса. Відомо, що Роберт Дюваль помер напередодні.

«Вчора ми попрощалися з моїм коханим чоловіком, дорогим другом та одним із найвидатніших акторів нашого часу. Роберт помер удома, оточений любов’ю та затишком», – написала вона.

Роберт Дюваль упродовж кінокар’єри отримав декілька номінацій на премію «Оскар», серед яких, у 1973 та 1980 роках за ролі другого плану у фільмах «Хрещений батько» та «Апокаліпсис сьогодні» відповідно.

У 1984 році він став лауреатом премії «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» у вестерні «Ніжне милосердя» (Tender Mercies).

Вибрана фільмографія