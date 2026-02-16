Помер голлівудський актор Роберт Дюваль
Помер 95-річний американський актор Роберт Дюваль, який отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Ніжне милосердя». Про це повідомляє The Independent.
Про смерть актора в понеділок, 16 лютого, повідомила дружина актора Лусіана Педраса. Відомо, що Роберт Дюваль помер напередодні.
«Вчора ми попрощалися з моїм коханим чоловіком, дорогим другом та одним із найвидатніших акторів нашого часу. Роберт помер удома, оточений любов’ю та затишком», – написала вона.
Роберт Дюваль упродовж кінокар’єри отримав декілька номінацій на премію «Оскар», серед яких, у 1973 та 1980 роках за ролі другого плану у фільмах «Хрещений батько» та «Апокаліпсис сьогодні» відповідно.
У 1984 році він став лауреатом премії «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» у вестерні «Ніжне милосердя» (Tender Mercies).
Вибрана фільмографія
- «Убити пересмішника» (1962);
- «Булліт» (1968);
- «Хрещений батько» (1972);
- «Апокаліпсис сьогодні» (1979);
- «Джеронімо: Американська легенда» (1993);
- «Газета» (1994);
- «Зіткнення з безоднею» (1994);
- «Відкритий простір» (2003);
- «Вдовий» (2018).