Більше, ніж мама Кевіна: головні ролі Кетрін ОʼГари
Добірка ZAXID.NET0
Кетрін ОʼГара – акторка, яка вміє зробити незабутньою навіть другорядну роль. Від турботливої мами в «Сам удома» до ексцентричної Мойри Роуз у «Шиттс Крік» – її героїні завжди балансують між комедією й тонкою драмою.
Акторка померла 30 січня 2026 року, а 10 лютого стало відомо, що причиною був рак кишківника. Згадуємо найкращі ролі ОʼГари, які доводять, що справжній талант не потребує гучних спецефектів.
«Секонд сіті ТВ» (1976-1984)
Second City Television
Культове канадсько-американське комедійне шоу, яке стало одним із найвпливовіших сатиричних проєктів в історії телебачення. Кетрін О’Гара приєдналася до акторського складу SCTV у 1974 році й швидко стала однією з ключових фігур шоу. Програма висміювала телебачення, рекламу, новини та попкультуру, використовуючи імпровізацію й абсурд.
«Бітлджюс» (1988)
Beetlejuice
Привиди Адам і Барбара після випадкової смерті намагаються повернути собі спокій і звертаються до Бетельгейзе, аби позбутися нових мешканців їхнього дому. Делія Дітц – нова господарка дому, яка задає тон поведінці всієї родини.
«Шіттс-Крік» (2015-2020)
Schittʼs Creek
Колись заможна родина Роузів миттєво втрачає все після конфіскації майна державою й змушена переселитися до єдиного активу, що залишився у їхній власності – маленького містечка Шіттс-Крік, який вони купили свого часу задля жарту. Тут сімʼя починає життя з нуля. Акторка зіграла Мойру Роуз – акторку мильних опер, чий чоловік-мільярдер збанкрутував. За цю роль вона отримала премії «Еммі» та «Золотий глобус».
«Могутній вітер» (2003)
A Mighty Wind
Псевдодокументальний фільм, у якому ОʼГара зіграла Міккі – учасницю фолк-дуету, який повертається на сцену для концерту-возз’єднання на честь смерті менеджера.
«Переможці шоу» (2000)
Best in Show
Фільм розповідає про кілька подружніх пар, які під час підготовки до найпрестижнішої собачої виставки зроблять все, щоб їхні вихованці були першими. Вони оточують своїх чотириногих друзів більшою турботою і любов’ю, ніж власних дружин і чоловіків. Це одна з найвідоміших ролей ОʼГари, де вона демонструє свій фірмовий комедійний талант.