Кетрін ОʼГара – акторка, яка вміє зробити незабутньою навіть другорядну роль. Від турботливої мами в «Сам удома» до ексцентричної Мойри Роуз у «Шиттс Крік» – її героїні завжди балансують між комедією й тонкою драмою.

Акторка померла 30 січня 2026 року, а 10 лютого стало відомо, що причиною був рак кишківника. Згадуємо найкращі ролі ОʼГари, які доводять, що справжній талант не потребує гучних спецефектів.

«Секонд сіті ТВ» (1976-1984)

Second City Television

Культове канадсько-американське комедійне шоу, яке стало одним із найвпливовіших сатиричних проєктів в історії телебачення. Кетрін О’Гара приєдналася до акторського складу SCTV у 1974 році й швидко стала однією з ключових фігур шоу. Програма висміювала телебачення, рекламу, новини та попкультуру, використовуючи імпровізацію й абсурд.

«Бітлджюс» (1988)

Beetlejuice

Привиди Адам і Барбара після випадкової смерті намагаються повернути собі спокій і звертаються до Бетельгейзе, аби позбутися нових мешканців їхнього дому. Делія Дітц – нова господарка дому, яка задає тон поведінці всієї родини.

«Шіттс-Крік» (2015-2020)

Schittʼs Creek