35 років тому відбулась премʼєра першої частини улюбленої різдвяної сімейної комедії «Сам удома». Фільм 1990 року став різдвяною класикою та зробив актора Маколея Калкіна найвідомішою кінодитиною того часу.

ZAXID.NET пропонує подивитися, як змінились актори та чим вони зараз займаються.

Маколей Калкін – Кевін МакКаллістер

10-річний Маколей зіграв наймолодшого з пʼяти дітей МакКаллістерів. Після драматичної ролі у фільмі «Моя дівчинка» (1991) Маколей знявся у продовженні «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» (1992). Хітом 90-х став і його фільм «Багатенький Річ» (1994). У 2021 році він зʼявився у 10 сезоні серіалу «Американська історія жахів» і отримав зірку на Голлівудській алеї слави у грудні 2023 року. Актор має зіграти головну роль у фільмі Disney 2025 року «Зоотрополіс 2».

Джо Пеші – Гаррі

Роль шахрая Гаррі з дуету «мокрих бандитів» стала для Пеші легшою за попередні роботи, за якими він уже був знаний публіці. Він багато знімався у фільмах Мартіна Скорсезе, а 1991 році отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану за роль гангстера Томмі ДеВіто у фільмі «Славні хлопці». Окрім акторської майстерності, Пеші пробував себе в музиці, випустивши три студійні альбоми.

Деніел Стерн – Марв

Його персонаж – це друга половина «мокрих бандитів». Після виходу другої частини комедії Стерн був оповідачем у серіалі «Чудові роки» та дебютував як режисер у фільмі 1993 року «Новачок року». У 2024 році актор випустив мемуари про «Сам удома», зазначивши, що фільм змінив його світ.

Кетрін ОʼХара – Кейт МакКаллістер

До появи фільму «Сам удома» ОʼХара була знайомим обличчям у Голлівуді завдяки кільком другорядним ролям, зокрема у класичному фільму Тіма Бертона «Бітлджус». Вона підтримувала тісну дружбу з Маколеєм протягом багатьох років і була запрошеною спікеркою, коли він отримав зірку на Голлівудській алеї слави у 2023 році. З 2015 по 2020 рік вона захоплювала глядачів кумедною роллю зірки мильної опери Мойри Роуз у серіалі «Шіттс Крік».

Джон Герд – Пітер МакКаллістер

Протягом тривалої голлівудської карʼєри Герд був шанованим актором. Він знявся в багатьох відомих фільмах. Після «Сам удома» він отримав ролі у фільмах «Пробудження» (1990) та «Гладіатор» (1992). Він також грав у серіалах «Втеча з вʼязниці» та «Клан Сопрано», за що отримав номінацію на премію «Еммі». Герд помер у віці 71 року в липні 2017 року.

Девін Ретрей – Базз МакКаллістер

Після хітової комедії актор мав стабільну карʼєру в другорядних ролях. Він знімався в серіалах «Закон і порядок», «Блакитна кров» та «Краще телефонуйте Солу». У серпні 2022 року CNN повідомив, що Ретрей перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні жінки. Спершу актор ці звинувачення заперечив, а у лютому 2024 року визнав себе винним за двома епізодами домашнього насильства.

Кіран Калкін – Фуллер МакКаллістер

Кіран – рідний брат Маколея. Після «Сам удома» він зіграв ще у низці популярних фільмів 90-х, серед яких «Батько нареченої». Після головної ролі у фільмі «Ігбі йде на дно» Кіран узяв перерву в акторстві та повернувся лише у 2010-х роках. Із 2018 по 2023 рік Кіран зіграв роль Романа Роя у популярному серіалі HBO «Спадкоємці», отримавши премії «Еммі» та «Золотий глобус» за четвертий та останній сезон серіалу. Завдяки ролі в драматичній комедії «Справжній біль» у 2025 році він отримав премії «Оскар», BAFTA, нагороду «Вибір критиків», «Золотий глобус» та нагороду Гільдії кіноакторів.