Фільм (а точніше фільми) «Сам удома» давно уже стали обов'язковим атрибутом зимових свят. Кевін, який залишився сам удома на Різдво, бився, бавився, дивився заборонене кіно, захищав будинок, але точно не голодував. Пропонуємо три страви з культового фільму (навіть з двох), щоб відчути себе трошки Кевіном.

Сандей з трьох видів морозива

Сандей – рецепт десерту з пломбіру з сиропом, фруктами, горіхами тощо.

Кадр з фільму

Інгредієнти:

лікер лимонний 100 мл

суміш із родзинок, сушених вишень, журавлини, цедри, волоських та мигдальних горіхів, кориці, гвоздики (по суті це все входить до традиційної начинки для різдвяних пудингів, пирогів та десертів) 400 гр.

вершки жирні 300 мл.

цукати (апельсинові, ананасові, лимонні) нарізані 3 ст. л., цедра 2-х лимонів

цедра та сік 1-го апельсина ванільне морозиво пломбір 350 гр.

шоколадне морозиво 350 гр.

полуничне морозиво 350 гр.

тістечка безе 8 шт.

Для десерта можна брати будь яке морозиво (фото Pixabay )

Залити чорницю та журавлину лимонним лікером та залиште на 10 хвилин (якщо десерт їстимуть діти, лікер можна замінити яблучним або апельсиновим соком). Розігріти на малому вогні фруктову суміш, помішуючи, до м'якості. Зняти з вогню. Збити вершки міксером. Додати цукати, імбир, цедру лайма та апельсина, кілька крапель апельсинового соку. Викласти морозиво у креманки. На морозиво – по ложці охолодженої фруктово-ягідної суміші. Потім – по ложці вершків, зверху розкришити безе. Повторити усі шари, якщо креманки не будуть повними. Прикрасьте листочками м'яти та полити охолодженим лимонним лікером.

Якщо ваш Кевін ще не виріс, то лимонний лікер можна замінити розтопленим на водяній бані шоколадом. Зрозуміло, що морозиво може бути будь-яке та у будь-яких пропорціях.

Кадр з фільму

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Морозиво можна купити в магазині, а можна зробити вдома. Ось один із найпростіших рецептів.

Інгредієнти:

7 г желатину + 40 г води

100 г цукру

30 г сухого молока

420 г молока 2,5%

230 г вершків 33%

Желатин залити водою та дати йому набрякнути. Змішати цукор з сухим молоком, влити половину звичайного молока і довести до кипіння, помішуючи. Додати желатин та перемішати до повного його розчинення. Охолодити до кімнатної температури. Влити другу половину молока, ввести вершки (їх можна попередньо збити, але це необов'язково).

Для приготування ручним способом перелитисуміш в контейнер, відправити в морозильну камеру, кожні півгодини-годину пробивати масу блендером, поки вона не стане по консистенції кремовою, як м'яке морозиво. Простіше залити масу в мороженицю та заморожувати згідно з інструкцією.

Щоб зробити пломбір шоколадним, на останньому етапі потрібно додати 2-3 ст. л. темного какао.

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Полуничне морозиво

Інгредієнти:

полуниця свіжа або заморожен 350 гр.

цукор 150 гр.

вершки 500 мл.

сік з ½ лимони

Так само можна приготувати морозиво з іншими ягодами (фото Depositphotos)

Усі складники перебити в пюре у блендері. Далі – заморожуємо, як пломбір. Рецепт безе можна отримати тут.

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Піца «Чотири сири»

Інгредієнти:

Тісто:

вода 250 мл

борошно 500 г

дріжджі живі 25 г (або 7 г сухих)

олія оливкова 20 г

цукор 5 г (0,5 ч. ложки)

сіль 5 г (0,5 ч. ложки)

Начинка:

горгонзола (або інший сир з блакитною пліснявою) 100 гр.

моцарела 120 гр.

будь-який твердий сир 100 гр.

пармезан 50 гр.

Піца з сиром була у Кевіна улюбленою (фото Pixabay)

З'єднати борошно, воду, оливкову олію, сіль, цукор та дріжджі у довільному порядку. Ретельно перемішати та замісити тісто. Можна це зробити у хлібопічці на програмі «Тісто для піци» або «Дріжджове тісто». Розкачати качалкою до товщиною 1,5 мм.

Викласти на розкачане тісто натерту моцарелу, твердий сир та нарізану невеликими шматочками горгонзолу. Важливо, щоб моцарела була твердою, призначена для піци. У наших реаліях її можна замінити на сулугуні. Посипати тертим пармезаном.

Кадр з фільму

Духовку розігріти на 180°C, пекти приблизно 20 хвилин.

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Макарони з сиром

Інгредієнти:

паста (пенне/ріжки/черепашки) 200 гр.

твердий сир 150 гр.

молоко 250 мл.

масло 1 ст. л.

гірчиця 1 ч.л.

борошно 1 ч. л.

сіль за смаком

чорний перець мелений з смаком

шпондер (за бажанням) 3-4 скибочки для подачі

Кевін використав напівфбрикт, ми отуватимемо самі (фото Pixabay)

Сири натерти на великій тертці. Можна взяти будь який твердий сир, який добре плавиться. Можна змішати пармезан та чеддер. Взаглі чеддер пасує до страви найкраще, а якщо додати до нього трохи пармезану смак вийде ще насиченішим. Шпондер нарізати тонкими скибочками. Однак це не обов'язковий інгредієнт.

У сотейнику розтопити масло та додати борошно. Перемішати до однорідного стану. Порціями влити молоко, безперервно помішуючи. Посолити, поперчити, за бажнням додати гірчицю, краще діжонську. Додати сир. Мішати, не припиняючи, поки сир повністю не розплавиться.

Шпондер обсмажити на сухій сковороді до утворення скоринки.

Кадр з фільму

Відварити пасту до готовності у підсоленій воді. Форму для запікання змастити маслом.

З макаронів злити воду, залишивши приблизно 0,5 склянки. Викласти макарони із залишками води у сирний соус. Ретельно перемішати. Перекласти у форму для запікання. Випікати при 170° 20 хвилин.

Тим часом шпондер нарізати дуже дрібно. Дістаємо страву з духовки, посипати беконом.