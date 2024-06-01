У фільмі використовували лише частину будинку

Будинок, який використовували для зйомок фільму «Сам удома» (1990) виставили на продаж. Про це повідомляє Business Insider. Знаменитий дім з червоної цегли площею 530 кв. м розташований адресою Лінкольн-авеню, 671 у районі Віннетка в Чикаго. Ось тут він у Google Maps.

У фільмі були зняті кухня, парадний хол з головними сходами, підвал і велика частина другого поверху, тоді як їдальня і нижні кімнати були побудовані в павільйоні.

Нинішні власники Тріша і Тім Джонсон хочуть за будинок 5,25 млн доларів.

До того як нинішні власники придбали будинок у 2012 році, ним володіла сім’я Абендшиен, яка купила його в 1988 році за 800 тис. доларів. Поки знімальна група працювала в будинку, сім’я Абендшиен жила в імпровізованій квартирі на другому поверсі. Історія замовчує, скільки вони отримали через рік, надавши своє житло і двір режисерові Крісу Коламбусу. Згодом будинок можна було зняти на сайті оренди житла Airbnb.

Цей будинок був зведений у 1921 році, має п’ять спалень і шість ванних кімнат. Джонсони розповіли, що туристи часто зупиняються, щоб сфотографуватися або відтворити крик Маккаллістера у фільмі.

Джонсони вирішили зберегти деякі елементи, відомі глядачам по фільму. Вони залишили без змін вхідні двері та центральні сходи, якими Кевін (Маколей Калкін) спускається на санях.

Джонсони розповіли, що більшу частину ремонту в будинку зробили через чотири роки після того, як вони його придбали у 2012-му. Тепер приміщення включає домашній кінотеатр із баром і масивний спортивний майданчик у підвалі.

Подружжя також додало величезну статую Маккалістера з Lego та копію будинку з Lego. До слова, цей конструктор розробив українець Олексій Сторожук з Вінниці.