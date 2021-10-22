Lego анонсувала нову копію будинку, розроблену фанатами, з фільму 1990 року «Один вдома»

Компанія Lego анонсувала надходження в продаж конструктора, який є точною копією будинку сім’ї Маккалістерів із культового фільму 1990 року «Сам удома». Дизайн конструктора розробив український шанувальник фільму – 28-річний Олексій Сторожук з Вінниці, який наразі мешкає у США.

«Як і кожна дитина 90-х, я виріс на перегляді «Сам удома», і цей фільм посідає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити свята без нього. Картина дуже ностальгічна і щоразу викликає теплі спогади», – розповів Сторожук.

У компанії зазначають, що це найбільший набір з усіх, коли-небудь створених фанатами в рамках проекту Lego Ideas, який дозволяє користувачам придумувати моделі самостійно. Втілити ідею в життя допомогла дизайнерка Lego Антіка Браканова, пише FOX.

Нагадаємо, різдвяна комедія оповідає про 8-річного хлопчика Кевіна, якого забули вдома батьки, відправившись у подорож. Залишившись сам, хлопчик був змушений захищатися від грабіжників і влаштовував для них різні пастки.

Набір складається із 3955 деталей і обійдеться шанувальникам у 250 доларів США.

Будинок складається з першого і другого поверхів, кухні, підвалу і горища. Його доповнюють фігурки головних героїв комедії. Конструктор надійде у продаж 1 листопада.