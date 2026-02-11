Помер зірка телесеріалів 2000-х Джеймс Ван Дер Бік
Актор відомий глядачам за серіалами «Затока Доусона», «Як я познайомився з вашою мамою» та «Школа виживання»
У віці 48 років помер американський актор Джеймс Ван Дер Бік, найбільш відомий глядачам за телесеріалом «Затока Доусона». Про це повідомляє Variety.
У 2023 році актору діагностували колоректальний рак (злоякісну пухлину прямої кишки). Однак публічною ця інформація стала лише у 2024 році.
«Наш улюблений Джеймс Девід Ван дер Бік мирно помер цього ранку. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою та благодаттю. Є багато чим поділитися щодо його побажань, любові до людства та священності часу. Ці дні настануть. А зараз ми просимо мирного приватування, коли ми сумуємо за нашим люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом», – йдеться у заяві його родини в інстаграмі.
Джеймс Ван дер Бік почав акторську карʼєру ще в старшій школі. Він знімався в кількох театральних постановках і незалежних фільмах. Перший його прорив трапився завдяки серіалу «Затока Доусона» у 1997 році. Популярний серіал транслювався шість сезонів на каналі The WB.
Вибрана фільмографія
- «Затока Доусона» (1997-2003);
- «Дуже страшне кіно» (2000);
- «Джей і Мовчазний Боб завдають удару в відповідь» (2001);
- «Як я познайомився з вашою мамою» (2008-2013);
- «Школа виживання» (2008-2009);
- «Великий вибух» (2009);
- «Закон і порядок» (2011);
- «C.S.I.: Кіберпростір» (2015);