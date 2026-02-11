У 2023 році в актора діагностували онкологічне захворювання

У віці 48 років помер американський актор Джеймс Ван Дер Бік, найбільш відомий глядачам за телесеріалом «Затока Доусона». Про це повідомляє Variety.

У 2023 році актору діагностували колоректальний рак (злоякісну пухлину прямої кишки). Однак публічною ця інформація стала лише у 2024 році.

«Наш улюблений Джеймс Девід Ван дер Бік мирно помер цього ранку. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою та благодаттю. Є багато чим поділитися щодо його побажань, любові до людства та священності часу. Ці дні настануть. А зараз ми просимо мирного приватування, коли ми сумуємо за нашим люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом», – йдеться у заяві його родини в інстаграмі.

Джеймс Ван дер Бік почав акторську карʼєру ще в старшій школі. Він знімався в кількох театральних постановках і незалежних фільмах. Перший його прорив трапився завдяки серіалу «Затока Доусона» у 1997 році. Популярний серіал транслювався шість сезонів на каналі The WB.

