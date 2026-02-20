Обшуки проводять у земельному відділі Шептицької міської ради

У п’ятницю, 20 лютого, співробітники СБУ проводять обшуки у Шептицькій міськраді на Львівщині. Про це ZAXID.NET повідомили в СБУ Львівщини. Також цю інформацію підтвердив міський голова Шептицького Андрій Залівський.

«Вчора на території КП «Комунальник» правоохоронні органи проводили слідчі дії. Сьогодні правоохоронці здійснюють вилучення документів в земельному відділі міської ради», – написав Андрій Залівський 20 лютого у фейсбуці.

Мер запевнив, що чиновники міськради «максимально відкриті до співпраці з правоохоронними органами, а всі структурні підрозділи міської ради будуть всіляко сприяти слідству, оскільки ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні».

У СБУ обіцяють повідомити згодом, у якій справі проводяться обшуки.