У будинку облаштують мистецький центр

У кам’яниці на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові, яку називають будинком з Меркурієм, проводять реставраційні дослідження. Фахівці шукають сліди первісних оздоб і вже натрапили на окремі розписи, сховані під пізнішими побілками, а також денні ліхтарі. Після цих досліджень напрацюють програму реставрації для пристосування споруди під артцентр. Про це повідомили в Mercury Art Center.

Реставратори відшукали частину історичних розписів. Керівник реставраційної майстерні KARP Restorer Василь Карпів розповів, що більшість стін і стель в будинку раніше були оздоблені. Втім, будівля зазнала численних змін. У деяких місцях стіни були перефарбовані понад 10 разів.

На стелі збереглася ліпнина (фото Mercury Art Center)

Реставратори натрапляють на сліди вторинних втручань польського та радянського періодів: перепланування кімнат, замурування арок, змінені вікна і двері. Наприклад, у 1903 році у цьому будинку провели масштабну реконструкцію: розділили кімнати, додали чи змінили барельєфи, а первісні розписи закрили новішими. А вже у 1950-х, в радянський період, історичний будинок втратив багато оригінальних оздоб через прості утилітарні ремонти.

«Зараз тривають комплексні наукові дослідження для того, щоб виявити автентичні мистецькі декорації: малярство, ліпнину, столярні елементи тощо. Опісля – дослідження їхньої структури. Зараз ми максимально вивчаємо структуру об’єкта щодо мистецького наповнення. Ці роботи не впливають на конструктивний стан споруди», – пояснив Василь Карпів.

Розписи, які збереглися під новішими побілками (фото Mercury Art Center)

Під час досліджень реставратори зняли вторинні підвісні панелі радянського періоду, під ними виявили конструкції денних ліхтарів. Поки що вдалося відшукати три такі ліхтарі.

«Денні ліхтарі – нормальна практика для будівель австрійського періоду. Тоді це робили для освітлення коридорів чи інших слабоосвітлених зон. Створені ліхтарі з металу і скла, ймовірно кольорового, наразі вони замальовані білою фарбою. Ще до кінця не знаємо, звідки саме заходило світло, потрібно буде досліджувати на вищих поверхах будинку», – додав реставратор.

Денні ліхтарі, замальовані білою фарбою та закладені панелями (фото Mercury Art Center)

Після фахових досліджень напрацюють проєктно-кошторисну документацію та реставраційну програму.

«Зважаючи на висновки реставраторів, ми формуватимемо проєктно-кошторисну документацію, щоб максимально зберегти історію будинку з подальшим пристосуванням його в артцентр. Ми прагнемо залишити автентичний дух простору, одночасно відкриваючи його для сучасного мистецтва та нових ідей», – запевнила директорка Mercury Art Center Лілія Михайлик.

Будинок на вулиці Січових Стрільців, 3 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його звели у 1887 році за проєктом Вінцента Равського в стилі історизму для дирекції залізниці. Триповерхова будівля з мансардою має на фронтоні велику фігуру Меркурія, яку створив Леонард Марконі. Також він оздобив фасад скульптурами, що символізують Механіку, Електрику та Телеграф, барельєфами із залізничним устаткуванням та маскаронами левів.

Скульптура Меркурія на будинку (фото Mercury Art Center)

Вже через шість років адміністрація залізниці переїхала на вулицю Гоголя, а будинок на Січових Стрільців продали під престижний готель «Імперіал». На початку XX століття там провели велику реконструкцію, будівлю електрифікували. В той час вулицю називали львівською Волл-стріт: там працювала більшість фінансових установ міста.

Готель «Імперіал» (фото з давньої листівки)

У наш час цю будівлю використовували під офіси. У 2023–2025 році частину площі продали на аукціоні. Там планують облаштувати Mercury Art Center, у власності артцентру є понад 2800 м². Поки тривають дослідницько-реставраційні роботи, галерея працює на площі Міцкевича, 10.