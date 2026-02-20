Агентів затримала СБУ спільно з Нацполіцією України та правоохоронцями Молдови

Служба безпеки спільно з Нацполіцією України та правоохоронними органами Молдови знешкодили агентурно-бойову групу Росії, яка готувала серію резонансних убивств на території України. Спецзаходи відбувалися під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох держав. Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 20 лютого.

За даними слідства, основними цілями зловмисників були українські журналісти й громадські діячі. Фігуранти розглядали кілька сценаріїв замахів – від розстрілів упритул до підриву автомобілів. За виконання вбивств російські спецслужби обіцяли винагороду до 100 тис. доларів залежно від статусу жертви. Правоохоронці затримали керівника осередку, ним виявився 34-річний громадянин Молдови з кримінальним минулим, а також двох його агентів і спільників з України, країн ЄС та невизнаного Придністров’я.

Слідство встановило, що організатора завербували російські спецслужби під час відбування покарання в російській тюрмі. Після звільнення його направили до Молдови для формування агентурної мережі. До групи залучали людей із військовим досвідом та проросійськими поглядами. Учасників розподіляли на окремі ланки: одні відстежували потенційні цілі та їхній розпорядок дня, інші мали виконувати роль кілерів. Для конспірації агентів переправляли в Україну під виглядом туристів і розселяли в орендованих помешканнях у різних регіонах.

Фінансування підготовки замахів здійснювали через криптогаманці та банківські картки іноземних фінансових установ. Для збору інформації агенти маскувалися під кур’єрів служб доставки. Під час обшуків у затриманих вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, гранати та засоби зв’язку.

У Нацполіції додали, що серед людей, яких планували ліквідувати був відомий журналіст, внесений у Росії до списку «екстремістів» та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці ГУР МО, у томі числі бійці Іноземного Легіону, ССО, а також громадський активіст з РФ, який зайняв проукраїнську позицію. За задумом російських спецслужб, резонансні вбивства мали на меті посіяти страх, деморалізувати суспільство, створити відчуття незахищеності та дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України за місцями проживання людей, ймовірно причетних до підготовки замовних убивств. Зокрема, в Україні затримано сім підозрюваних, на території Молдови – ще 3 людей.

Наразі затриманим повідомили про підозру за статтями щодо готування до умисного вбивства на замовлення та незаконного поводження зі зброєю. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ у четвер, 19 лютого, повідомила про запобігання теракту в центрі Кропивницького. правоохоронці затримали агента російської ФСБ, який готував замах на посадовця державної установи, відповідального за оборонну підготовку в області.